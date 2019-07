München - Bevor der Kohleausstieg am Mittwoch Thema in der Vollversammlung des Stadtrats ist, haben sich mehrere Aktivsten im Rathaus aus Protest auf den Boden gelegt. Die Protestierenden trugen Ketten um den Hals, an denen Schlösser mit den Parteilogos von SPD und CSU befestigt waren. Die Münchner GroKo wird vermutlich weiterhin gegen den Ausstieg stimmen.