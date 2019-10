Vor der Heimreise Harry und Meghan treffen Nelson Mandelas Witwe Graca Machel

Jeder kann die Welt verändern

In einer vorangegangenen Rede hatte Herzogin Meghan sich besonders an junge Menschen gewandt. Sie erklärte: "In einer Welt, die so aggressiv, konfrontativ und gefährlich wirken kann, solltest du wissen, dass du die Macht dazu hast, das alles zu ändern." Ein jeder Mensch sei wertvoll und verdiene es, gehört zu werden, unabhängig von Rasse, Klasse oder Glaube.