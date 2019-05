3.000 Demo-Teilnehmer in München erwartet

In München haben die Organisatoren 3.000 Teilnehmer angemeldet, in Nürnberg 2.000, in Erlangen 700, in Würzburg 400 und in Ingolstadt 100. In Regensburg rechnet die Polizei mit 1.000 Demonstranten. Bundesweit soll dem internationalen Internetauftritt der Bewegung zufolge in mehr als 200 Orten demonstriert werden. In mehr als 100 weiteren Ländern sind ebenfalls Demos geplant.