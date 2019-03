München - Dass es Luca Toni nicht allzu schlecht geht als Privatier, sieht man ihm an. Mit einem Lächeln kommt der Italiener am Samstag in die Loge von Marriott Bonvoy, dem Hotelpartner des FC Bayern, und sagt: „Ich genieße das Leben mit meiner Familie, ich habe zwei Kinder, sechs und fünf Jahre alt. La dolce Vita!“