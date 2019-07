BVB gibt Meisterschaft als Ziel aus

Rivale Nummer eins dürfte trotzdem Dortmund werden. "Ich finde das gut", sagt Kovac zur Ankündigung der Borussia, die Meisterschaft als klares Ziel auszugeben. Es sei nicht einfach, das zu formulieren, "weil man in der heutigen Zeit daran gemessen und entsprechend bewertet wird, wenn es misslingt". Kovac ergänzt: "Vielleicht würden sich viel mehr Menschen trauen, das preiszugeben, was sie denken, fühlen und erreichen möchten, wenn die Abrechnung anschließend nicht so krass ausfallen würde. Deshalb halten sich viele bedeckt."