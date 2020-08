München - Wer am Freitag gegen 19.15 Uhr in den Münchner Abendhimmel blickte, dürfte sich unter Umständen verwundert die Augen gerieben haben. Denn am wolkenlosen Firmament war plötzlich in großen, weißen Lettern "Mission Lis60n" "Bleibt Gesund" und "Mission Red Pack Mas" zu lesen.