Flick warnt vor Chelsea-Hürde

Nach dem 3:0 im Hinspiel sind die Aussichten der Münchner bestens. "Aber erst müssen wir mal Chelsea meistern, die Hürde müssen wir überspringen. Alles was dann passiert, das wird kurzfristig entschieden", sagte Flick vor dem Match am 8. August. Falls Bayern das Viertelfinale erreicht, geht es dann in Lissabon am 14. August gegen den Sieger der Partie FC Barcelona gegen SSC Neapel.