Die Bayern haben ganz andere Ziele. Sie wollen die achte Meisterschaft in Folge gewinnen, Pokalsieger werden und in der Champions League mindestens bis ins Halbfinale kommen. Das gelang zuletzt 2018 unter Jupp Heynckes. Dabei mithelfen soll auch der neue Vorstand Kahn (50), der "Titan", der viele Bayern-Profis mit seiner Aura beeindruckt. Maier kennt Kahn bestens und tauscht sich weiter mit ihm aus. "Wenn man 14 Jahre zusammengearbeitet hat, ist es doch klar, dass man noch in Kontakt ist."

Maier über Kahn: Als Funktionär "sanfter umgehen mit den Leuten"

Wie Kahn wohl als Funktionär agieren wird? Maier ist gespannt und sagt mit einem Lachen: "Ich weiß nicht, ob er so sein kann, wie er im Tor war. Da muss er jetzt schon a bisserl sanfter umgehen mit den Leuten."

Manuel Neuer, Bayerns Kapitän, beherrschte diesen diplomatischen Umgang über Jahre in Perfektion. Nach der Verpflichtung von Torwarttalent Alexander Nübel (23) wurde Neuer aber deutlich – auch öffentlich. "Ich bin kein Statist, sondern Protagonist", sagte der Keeper. Einsätze, die Nübel nach AZ-Informationen garantiert wurden, will Neuer seinem künftigen Kontrahenten nicht schenken.

Trotz des Interesses von Juventus Turin sieht der zuletzt in Weltklasseform spielende Neuer seine Zukunft aber weiter in München – und plant eine Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrags. "Der Manuel ist immer der Alte gewesen", sagt Maier. "Solchen Leuten hält man immer die Stange – egal, ob es mal gut läuft oder nicht so gut." Für Maier ist es "logisch" und "klar", dass Neuer noch lange die Nummer eins bleibt. Von der Extraklasse des Keepers soll sich am Sonntag auch Klinsmann überzeugen.

