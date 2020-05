Von Unbekannten attackiert Rafi Rachek: Homophober Angriff endet mit Platzwunde und Gips

Für Rafi Rachek sollte es ein gemütlicher Dienstagabend mit Freunden werden. Stattdessen landete der einstige "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer im Krankenhaus. In der Nähe des Aachener Weihers in Köln wurde er von einer Gruppe Unbekannter zunächst beleidigt, dann attackiert. Der 30-Jährige berichtet in seiner Instagram-Story: Mehrere Leute hätten ihn als "Schwuchtel" beschimpft, danach könne er sich an nichts mehr erinnern. "Ich bin da irgendwann im Wald aufgewacht, konnte meinen Arm nicht bewegen und hatte eine Platzwunde am Schienbein."