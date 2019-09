Prinz Harry (35) und seine Frau, Herzogin Meghan (38), sind seit Montag in Kapstadt, Südafrika. Gleich am ersten Tag standen einige Termine auf dem Programm. Die Herzogin präsentierte sich dabei mit unterschiedlichen Outfits. Das Besondere am dritten Outfit: Fans und Beobachter kennen das blaue Hemdblusenkleid von Mayamiko, das sie unter anderem bei der Besichtigung des District Six Museums in Kapstadt trug, von der letzten großen Auslandsreise des Paares.