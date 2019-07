Von Hugh Jackman bis David Beckham Novak Djokovic gewinnt in Wimbledon: Diese Promis gratulieren

Tennis-Star Novak Djokovic (32) hat am Sonntag das Finale in Wimbledon gewonnen. Nach dem mitreißenden Match gegen Roger Federer (37) gratulierten auch jede Menge Promis dem Weltranglistenersten. Welche Glückwünsche ihn offenbar besonders freuten, demonstrierte er auf Instagram, denn er repostete deren Posts in seiner Story.