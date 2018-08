Besonders in solchen Partien, die ein Highlight sind. DFB-Pokal, dazu gegen einen Zweitligisten, was will man mehr, wenn man im Herbst der Karriere steckt? "Ich habe ein gewisses Alter, muss schauen, was ich dann mache", sagte Mölders vor dem Spiel der Löwen im Toto-Pokal beim FC Ergolding (18.15 Uhr, im AZ-Liveticker).

Mölders: Erst Stürmer, dann Trainer?

Klar ist, dass Mölders dem Fußball erhalten bleibt, er plant mit Nachdruck die Karriere nach der Kicker-Karriere. Er wird es seinem Coach Bierofka, der gerade die Schulbank drückt, um seine Trainerausbildung abzuschließen, gleich tun. Mölders will Trainer werden. Die Schulbank dürfte ihm besser gefallen als die Ersatzbank.

"Das ist das, was ich möchte, demnächst mal meinen Trainerschein angehen", sagte Mölders, der bereits erste Erfahrungen gesammelt hat. In der Spielzeit 2016/17, der vermaledeiten Abstiegs- und Absturz-Saison in der 2. Liga, hatte er bereits als Coach beim Landesligaklub SV Mering fungiert. Auch im Trainerjob wird aber manch Höchststrafenspiel unumgänglich sein. So, wie das am Sonntag gegen Kiel.