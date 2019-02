Adriano Grimaldi über 1860: "Die Vergangenheit ist mir egal"

Nun hat sich der 27-Jährige erstmals zu seiner Zeit in München geäußert - und darüber, was ihn zum Wechsel mitten in der Saison bewog. "Schwierige Frage. Ich kann die Frage beantworten, wollte Sie aber nicht beantworten. Einfach aus den Gründen, weil es mir nicht leicht fällt, sie so zu beantworten, dass ich am Ende kein böses Blut vergieße, was ich nicht möchte und was auch nicht so ist", sagte Grimaldi bei Magenta Sport: "Letztendlich bin ich einfach froh, dass mir Uerdingen die Chance gegeben hat, trotz der Verletzung hierher zu kommen. Die Vergangenheit ist mir egal. Wichtig ist, dass ich fit werde und meiner neuen Mannschaft helfen kann."