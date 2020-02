Von Fiona Erdmann bis Klaudia mit K Tränen, Zickereien, Eigenheiten: Die legendärsten "GNTM"-Kandidatinnen

Jüngst sorgte Jasmin "Joy" Cadete (18) für Wirbel: In der Staffel von 2019 legte sie sich mit Konkurrentin Lena an. Der Streit zwischen den zwei Kandidatinnen eskalierte so weit, dass ProSieben einen Vorfall zwischen den beiden nicht sendete. "Ihr habt euch geschlagen?", fragte Klum danach fassungslos in die Runde - und schickte Jasmin nach Hause.

Verrückte Persönlichkeiten

Nicht nur mit Zickereien und Tränenausbrüchen, auch mit skurrilen Persönlichkeiten konnten Kandidatinnen in Erinnerung bleiben: Gina-Lisa Lohfink (33) war 2008 in der dritten Staffel zu sehen. Die platinblonde Hessin schaffte es nur auf den zwölften Platz, doch durch ihre flotten Sprüche wie "Zack die Bohne" sowie ihr modeluntypisches Aussehen und Verhalten sorgte sie für eine angenehme Abwechslung. Auch Busenfreundin und Casting-Kollegin Sarah Knappik (33) konnte neben Lohfink durch forsches Auftreten und Heul-Einlagen in Erinnerung bleiben. Nach "GNTM" ging es für sie ins "Dschungelcamp", zu "Promi Shopping Queen", zu "Promi Big Brother" und zum "Promi-Dinner".

"Ohne Tasche keine Competition" - Mit diesem Spruch, den sie an den damaligen Juror Bruce Darnell (62) richtete, wurde Denise Dahinten zur "GNTM"-Kultfigur, trotzdem reichte es für das brünette Nachwuchsmodel 2007 nur für einen zehnten Platz. Nach der Castingshow zog es die 28-Jährige nach Rio de Janeiro, wo sie Modedesign studierte und vom eigenen Label träumte. Mittlerweile hat sich Dahinten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ebenfalls mit ihrer schrillen Art konnte Klaudia Giez, durch eine Erfindung von Heidi Klum besser bekannt als "Klaudia mit K", begeistern. Die Frohnatur belegte 2018 den siebten Platz, in der Finalshow wurde sie als Publikumsliebling mit dem Ehrenpreis "Best Personality" bedacht.

Das Murmeltier-Maskottchen Herbert, ein Geschenk ihres 28 Jahre älteren Ehemanns Thomas, war 2019 Theresia Fischers ständiger Begleiter. Die älteste Kandidatin (27) stach mit ihrer etwas sonderbaren, aber stets gut gelaunten Art aus dem Kandidatinnen-Feld heraus. Höhepunkt ihres "GNTM"-Daseins: Bei einer Performance in einem Nachtklub parodierte sie Heidi Klum - mit Tom-Kaulitz-Tattoo auf der Schulter und gewohnt piepsiger Stimme. Theresia scheiterte kurz vor dem Einzug in die Top 10. Es folgte eine Teilnahme bei "Promi Big Brother".