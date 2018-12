Von der Hochzeit bis zum Babybauch So schön war das Jahr von Harry und Meghan

Kaum gelandet, ließ der Hof die erfreuliche Bombe platzen: Prinz Harry und Herzogin Meghan erwarten ihr erstes Kind. Das gab der Kensington Palast am 15. Oktober unter anderem via Twitter bekannt. Demnach wird der königliche Nachwuchs "im Frühjahr 2019" erwartet. In der Folge verbrachten sie zwei ereignisreiche Wochen in Down Under.

Schwangerschaft in London

Zurück in London hatte der royale Alltag die beiden schnell zurück. Neu war allerdings, dass bei jedem öffentlichen Termin das wachsende Babyglück ein bisschen mehr zu sehen war...