München - Der Mann hat nicht eine Vision, sondern viele. "In diesem Job kann man die Welt retten", sagt der neue MVV-Chef Bernd Rosenbusch. Dabei muss es gar nicht gleich die Welt sein. Den Pendlern würde schon reichen, wenn die S-Bahn pünktlich kommt, obwohl ein paar Flöckchen Schnee fallen. Natürlich nimmt sich Rosenbusch auch solch alltäglicher Probleme an. Und skizziert jetzt, was er sich von Stadt und Bund wünscht, wie der MVV bald weiter wachsen soll - und, was die Fahrgäste ganz konkret in der nächsten Zeit Neues erwarten dürfen.