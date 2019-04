Im alten Büro von Robert Schwan, dem Karriere-Vergolder von Franz Beckenbauer und großen Vereinsmacher, der Hoeneß bereits als Spieler "Mini-Manager" nannte. "Wenn wir etwa in Südamerika waren, und es waren Hotelabrechnungen zu erledigen oder Flugumbuchungen, hat er mich immer mitgenommen", erzählt Hoeneß. Für einen Schwaben wie ihn das pure Glück.

1979 hatte der FC Bayern sieben Millionen Mark Schulden

Da sitzt er nun, der jüngste Manager der Bundesliga-Geschichte, an jenem Maifeiertag 1979, im kargen Büro an der Säbener Straße: Ein Schreibtisch, ein Telefon (Festnetz!), keine Sekretärin. Fanartikel? Nicht der Rede wert. Merchandising? Gab es nicht. "Ich habe ein bisschen rumtelefoniert, nach zwei Stunden bin ich nach Hause, weil es nichts mehr zu tun gab." Feierabend. Unfreiwillig.

20 Mitarbeiter damals, heute 1.000. Zwölf Millionen Mark Umsatz im Jahr, heute 700 Millionen Euro. Sieben Millionen Mark Schulden hatte Bayern 1979, heute ein prall gefülltes Festgeld-Konto. "Ich sah meine wichtigste Aufgabe darin, Bayern unabhängiger von Zuschauereinnahmen zu machen. Als ich anfing, machten diese 85 Prozent des Umsatzes aus, jetzt sind es 18 bis 20 Prozent."

Uli Hoeneß machte den FC Bayern zum Marktführer

Hoeneß lernte schnell, fuhr die Ellbogen aus, ein Selfmade-Manager. "Damals bin ich wilder gewesen", sagt er im Rückblick, "ich wollte mit dem FC Bayern nach oben kommen." Legendär seine Fehden mit Gladbachs Macher Helmut Grashoff, Bremens Manager Willi Lemke oder Kölns Trainer Christoph Daum. "Wenn man oben angekommen ist, kann man verteilen. Aber bis du ganz oben bist, musst du kämpfen", sagt Hoeneß, erster Fan und Anwalt seines Vereins. Er macht Bayern zum Marktführer, zum Titelsammler, überlebte 1982 einen Flugzeugabsturz – als Einziger, drei Menschen sterben.

40 Jahre hat Hoeneß den FC Bayern nun in seinen Händen, in seinem Herzen. Ja, es ist Liebe. Bedingungslose Liebe. Wie zu einem Kind. "Uli ist so etwas wie der Papa des FC Bayern", sagt Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, "ein Mensch, der für alle und alles Verantwortung übernimmt." Manager, Präsident, Aufsichtsratsvorsitzender – diese Ämter bekleidete er, unterbrochen durch den Einschnitt in seinem Lebenslauf, als er 2014 wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde und 21 Monate im Gefängnis saß. Ansonsten habe er "nicht so viele gravierende Fehler gemacht", findet Hoeneß.

Während der Haftstrafe führt Rummenigge, einst Mitspieler und als Funktionär ständiger Antipode, den Verein, forciert die Internationalisierung. Der rationale Kalle, der emotionale Uli. Als Aufsichtsratsvorsitzender wurde er bis 2022 bestätigt. Seine Wiederwahl als Präsident steht im November an. Er wird wohl noch mal antreten, weiß aber: "Irgendwann müssen Karl-Heinz und ich die Plätze freimachen. Man darf sich nicht einbilden, dass man unersetzlich ist. Jeder ist ersetzbar. Der eine mehr, der andere weniger."

