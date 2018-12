Lischka: Hinweis auf "völkisch-nationalistischen Flügel"

Petr Bystron hat nach eigenen Angaben auf seiner Reise nach Südafrika auch Vertreter der Regierungspartei ANC und Nichtregierungsorganisationen getroffen. Burkhard Lischka, innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, bewertet den Besuch Bystrons bei den Suidlanders: "Mir bleibt da die Spucke weg, dass eine solche Reise aus Steuerzahlermitteln finanziert wurde."

Das Treffen zeige das doppelte Spiel der AfD. Auf der einen Seite fasse man Unvereinbarkeitsbeschlüsse mit extremistischen Organisationen, auf der anderen Seite hofiere man diese weltweit. "Das zeigt ein weiteres Mal, dass in der AfD inzwischen der völkisch-nationalistische Flügel in erheblichem Maße das Zepter schwingt. Auch hier in der Bundestagsfraktion - Petr Bystron ist ein weiteres Beispiel dafür. Und insofern wird es höchste Zeit, finde ich, dass der Verfassungsschutz wirklich nach diesen Rechten auch künftig in der AfD schaut", sagte Lischka im Interview mit "Report Mainz".

