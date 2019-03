Fast alle Länder sind neu für die Meyers. Nur Brasilien ist das Heimatland von Carolina, da steht dann ein Besuch bei der Schwester an. "Wir wollten neue Orte entdecken. Ein paar Länder, die ich auf der Liste hatte, waren nicht möglich. Japan wäre noch einmal ein großer Umweg und außerdem sehr teuer geworden. Und El Salvador oder Kolumbien waren uns zu unsicher mit den Kindern", erzählt Meyer.

Meyers auf Weltreise: Route geplant, Flüge gebucht

Für Argentinien hatten sie vor zehn Jahren schon einmal Flüge gebucht – dann kam sein Job dazwischen. Die letzte Stelle als IT-Manager hat er im September verlassen. Carolina ist noch in Elternzeit, die Kinder sind noch nicht schulpflichtig. "Ich hatte die Idee einer Weltreise schon länger im Kopf. Die Gelegenheit, ein paar Monate frei zu sein, wollten wir uns nicht entgehen lassen", erklärt der 37-Jährige die Entscheidung zu der großen Tour.

Drei bis vier Wochen wollen die Meyers im Schnitt in einem Land bleiben, die Route ist geplant, die Flüge gebucht – was dann vor Ort passiert, wie sie genau wohnen und was sie besichtigen und erleben wollen, das lassen sie auf sich zukommen. Den Anspruch, das ganze Land kennenzulernen, haben sie dabei nicht – das wäre sowieso unmöglich.

Lieber wollen sie an einigen Orten verweilen und Kultur und Menschen kennenlernen. Einen Spanischkurs will Patrick machen, wenn sie in Südamerika ankommen, Carolina verbessert gerade ihr Englisch in Sydney. Und die Kinder lernen auch ein paar Brocken – "Danke" sagen auf Thai hat schon gut geklappt.

Meyers auf Weltreise: "Man weiß nie, was da kommt"

Dabei hören sie im vielsprachigen Stimmgewirr von Sydney auch viel Deutsch. Überhaupt ist es gerade gar nicht so anders. "Nur die öffentlichen Verkehrsmittel – die sind bei uns besser ausgebaut. Dafür ist hier das Ticketsystem viel besser, es ist leicht zu verstehen", sagt Patrick Meyer lachend in Richtung Heimat.

Wenn der Bus später kommt, ist das gar nicht so schlimm – schließlich muss er nicht zu einem Termin. Nur darum, wo man hinkommt, ging es eben nicht beim Entschluss zu der Weltreise. Sondern darum, überhaupt rauszukommen.

"Ich bin schon früher gern gereist, aber im Job geht das nicht mehr so leicht. Ich wollte wieder raus, von anderen Sprachen umgeben sein und etwas anderes sehen", erzählt Patrick Meyer. Trotzdem ist der Plan, nach der Tour nach München zurückzukommen und das Leben wieder aufzunehmen. Oder?

Patrick Meyer ist entspannt: "Ja, das haben wir schon so geplant. Aber ich hab von einigen gehört, die irgendwo geblieben sind, wo es ihnen gefallen hat. So ganz genau weiß man halt doch nie, was da kommt."

