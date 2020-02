Köllner bedient sich einem Vergleich aus der Leichtathletik

Die erhöhte Kaderbreite und somit der verschärfte Konkurrenzkampf ist auch Köllner bewusst, allerdings habe es jeder Profi selbst in der Hand. "Sicherlich haben diejenigen einen Vorsprung, die am Wochenende spielen. Sie können sich zeigen, sie haben nicht nur eine Trainingswoche", stellte der Oberpfälzer klar. Und ergänzte: "Wenn du gut spielst, bist du schwer zu verdrängen. Spieler, die hintendran sind, müssen ihre Unzufriedenheit in starken Trainingsleistungen dokumentieren."