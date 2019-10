Am Montag hat der TSV 1860 in Manfred Paula seinen neuen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums vorgestellt. Der Verein gilt seit Jahren als Talentschmiede des deutschen Fußballs. Welche heutigen Stars im Löwen-Nachwuchs ausgebildet wurden und wie ihre weitere Karriere verlief, sehen Sie in der AZ-Bildergalerie.