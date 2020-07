Sibel Leyla, die Mutter von Can (14), der am 22. Juli 2016 von David S. erschossen worden war, sagte: "Der Schmerz ist wie am ersten Tag. Can, du bist immer bei mir – in meinem Körper, in meiner Seele." Ihre Rede musste von einem Angehörigen zu Ende gelesen werden, weil die Mutter vor Tränen nicht mehr sprechen konnte. "Für mich war von Anfang an klar, dass es ein Terrorakt war", hieß es gegen Ende ihrer Rede.