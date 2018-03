München, Nyon - Ein US-Nachrichtensender brachte am Donnerstag eine Grafik mit allen Achtelfinal-Duellen der Champions League, die Ergebnisse aus Hin- und Rückspiel gleich addiert. Und so stand ganz oben in der Übersicht: Bayern 8, Besiktas 1. Sieht gut aus, macht was her.