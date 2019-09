München - Mit der Disziplin nimmt es Niko Kovac in dieser Saison offenbar richtig ernst! Laut einem Bericht der "Bild" wurde mit Alphonso Davies nun schon der zweite Spieler in dieser Saison zu einer fünfstelligen Geldstrafe verdonnert - obwohl er ohne eigene Schuld am Münchner Flughafen feststeckte.