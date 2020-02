Corona-Verdacht bei Schulkameraden von Prinz George und Prinzessin Charlotte

Vier Schüler der Thomas's Battersea-Schule in London, die auch die Kinder von William und Kate besuchen, sollen sich aktuell in Isolation befinden. Die Schulkameraden von George und Charlotte seien offenbar aus einem Skiurlaub in Italien zurückgekehrt. Ein Sprecher der Schule bestätigt gegenüber "Vanitatis" den Corona-Verdacht: "Wir haben aktuell eine sehr kleine Anzahl von Schülern, die untersucht wurde, und diese Personen bleiben entsprechend dem Rat der Regierung derzeit in ihren Häusern und warten darauf, die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zu erhalten."