Außerdem gelte es, mit Anpfiff der Partie hellwach zu sein: "Wir müssen am Samstag schon ab der ersten Minute gut spielen. Um Dortmund zu schlagen, muss man 90 Minuten gut spielen, sonst wird es schwierig. Heute hatten wir wahrscheinlich schon das Spiel am Samstag im Kopf und haben deswegen so viele Probleme bekommen. Ich hoffe, am Samstag wird alles perfekt", so Lewandowski.