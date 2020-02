So oder ähnlich auch die Begründung bei den anderen drei Freisprüchen. Der älteste Angeklagte, ein 72-Jähriger aus Unterhaching, war beispielsweise wegen einer DNA-Spur an einem der Schließfächer ins Visier der Ermittler geraten. Eine Gutachterin hatte aber erklärt, dass nur äußerst wenig DNA – nicht mehr als eine Schuppe – gefunden wurde. Zu wenig, um dem Mann nachzuweisen, dass er sich an den Schließfächern zu schaffen gemacht hatte. Die DNA-Spur könnte laut Gutachterin auch von einem anderen dorthin übertragen worden sein. Ergebnis: Freispruch.