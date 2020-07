Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestaltet sich aufgrund der Vielzahl an ungeklärten Fragen auch für die Löwen schwierig. Wie Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel erklärt, werde man sich auch in diesem Jahr an den üblichen Rahmendaten orientieren. Heißt für Spieler und Trainer: zwei bis drei Wochen Urlaub, danach voraussichtlich ab Anfang August fünf bis sechs Wochen sportliche Vorbereitung. Das Trainingslager in Windischgarsten (Oberösterreich) könnte unter Einhaltung der nötigen Corona-Maßnahmen Mitte August stattfinden.