Dr. Archibald – Master of Time: die erste VR-Achterbahn auf der WiesnQu

"Es variiert, wie nass sie werden", sagt Markus Heitmann vom Poseidon und festzuhalten bleibt, dass bei der Wildwasserbahn jeder nass wird – auch ein Clemens Baumgärtner, der mit rotem Kopf zwölf Meter in die Tiefe rutscht. Der Rundgang heuer dauert lang, denn es gibt viele neue Fahrgeschäfte zu entdecken: Dr. Archibald – Master of Time ist die erste VR-Abenteuerbahn auf dem altehrwürdigen Volksfest und laut Baumgärtner "das geilste und schönste, was ich je an Fahrgeschäften erlebt habe."