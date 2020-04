Darf ich für einen Osterausflug in die Alpen oder an den See fahren?

Auch hier ist eine eindeutige Antwort schwierig. Platzer rät aber dringend von Ausflügen in die weitere Umgebung ab - obgleich sie nicht strikt verboten seien. "Wir appellieren an die Menschen, weil wir unsere Einsatzkräfte schützen müssen, die jetzt gerade alle gebraucht werden", sagt er.

Auch Josef Klenner, Präsident des Deutschen Alpenvereins, mahnt: "Bitte gehen Sie in der momentanen Situation nicht in die Berge." Wenn hier Rettungseinsätze nötig würden, belaste man unnötig Rettungskräfte und Krankenhäuser. Und auch auf Wassersport sollte man derzeit verzichten, um kein Risiko einzugehen, sagt Ingo Roeske von der Wasserwacht Bayern: "Wir können bei einem Einsatz nicht die eineinhalb Meter Abstand einhalten, das funktioniert nicht."

Sind Ausflüge und Sport in Parks möglich?

Grundsätzlich ja. So bleiben zum Beispiel die Parkanlagen von Schloss Neuschwanstein im Allgäu über Ostern für Spaziergänger geöffnet, teilt die Verwaltung mit. Allerdings, so heißt es vonseiten des Innenministeriums, seien Aktivitäten draußen nur allein, mit Angehörigen des Haushaltes oder dem Lebenspartner erlaubt.

Die Beurteilung, was im Freien problematisch sei und was nicht, liege im Ermessen der jeweils zuständigen Polizei, sagt Ministeriumssprecher Platzer. Ballspielen mit den Kindern im Park? "Grundsätzlich ist das nicht verboten", sagt er. Allerdings könne die Polizei auch in Einzelfällen entscheiden, das Spielen zu unterbrechen, wenn etwa nicht der nötige Abstand gehalten werden könne oder andere Menschen sich dem Spiel anschlössen.

Das gelte auch für Sitzpausen auf Bänken. "Niemand hat was dagegen, wenn sich jemand auf eine Parkbank setzt", so Platzer. Man solle nur nicht zu lange dort verweilen, den vorgeschriebenen Abstand halten und möglichst zügig weitergehen. Das Picknicken oder Grillen sei allerdings im öffentlichen Raum grundsätzlich nicht erlaubt.

Bleiben Schrebergartenanlagen geöffnet?

Ja, Kleingärten dürfen nach Ministeriumsangaben weiterhin genutzt werden. Doch auch hier gilt: Nur Mitglieder des Hausstands dürfen in den Gärten zusammenkommen. Auch bei der Unterhaltung "über den Gartenzaun" seien eineinhalb Meter Abstand zu halten.

Sind Motorrad- oder Reitausflüge erlaubt?

Ja, aber mit klaren Einschränkungen. Die Landesregierung erlaubt Sport, Spaziergänge und Bewegung an der frischen Luft allein oder mit Haushaltsmitgliedern ausdrücklich. Aber: "Das bedeutet nicht, dass es erlaubt ist, mit dem Pkw oder dem Motorrad private Spritztouren zu unternehmen", mahnt das Innenministerium.

Erledigungen und zweckmäßige Fahrten sind demnach in Ordnung. Als reine Freizeitbeschäftigung seien Touren aber zu unterlassen. Auch Pferdebesitzer und Reiter dürften zwar zum Stall, um ihre Tiere zu versorgen. Ausritte seien jedoch nur allein oder mit Angehörigen des eigenen Haushaltes zulässig.

Muss die Ostereiersuche im Grünen ausfallen?

Nicht unbedingt, sagt Werner Kraus von der Münchner Polizei. Auch Eltern ohne eigenen Garten dürften theoretisch in öffentlichen Grünanlagen Ostereier verstecken. "Wenn es beim Spazierengehen möglich ist, ohne dass die Abstandsregeln verletzt werden, dann ja." Damit die Kinder aber auf keinen Fall in Kontakt mit anderen kommen, rät Kraus: "Man sollte dieses Jahr die Schlechtwetter-Variante wählen und die Ostereier in der Wohnung verstecken."

Kann ich mir beim Osterspaziergang ein Eis kaufen?

Ja. Trotz aller Einschränkungen versüßen viele geöffnete Eisdielen in Bayern die Ostertage. Doch auch beim Eisgenuss rät das Innenministerium zur Einhaltung des Mindestabstands von eineinhalb Metern - vor der Eisdiele und beim Warten an der Kühltheke.

