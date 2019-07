Berlin/München - Fußball-Deutschland wartet seit Wochen auf weitere Transfers des FC Bayern. Die Zweitvertretung des Rekordmeisters verhilft derweil der Dritten Liga zu neuen finanziellen Höhen. In diesem Sommer floss bereits vor dem Saisonstart am Freitag zwischen dem TSV 1860 und SC Preußen Münster (19 Uhr, im AZ-Liveticker und bei Magenta Sport) so viel Geld wie noch nie.