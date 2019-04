Während Supertalent Joshua Zirkzee auch zu diesem Kreis zählen dürfte ,- am Dienstagabend in der Regionalliga Bayern aber wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz flog ,- erzielte Abwehrmann Mai beim 3:2 bei Viktoria Aschaffenburg sein erstes Saisontor. Und was für eines - genau unter die Latte! Sehen Sie oben im Video alle Treffer der Partie, die den "kleinen" Bayern die Tabellenführung zurückbrachte!