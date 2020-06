Video für Rugby-Verband Das vermisst Prinz Harry jetzt besonders

"Wir alle vermissen Rugby", sagt Harry in dem Video, das unter anderem auf der Seite der englischen Rugby-Union-Nationalmannschaft gezeigt wird. Der 35-Jährige ist dabei - sonnengebräunt - außerhalb der Villa zu sehen, in der er mit seiner Familie aktuell lebt. Rugby kann in Großbritannien seit Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie nicht mehr gespielt werden, der Herzog von Sussex erklärte aber, der Corona-Lockdown könne ihnen ihren "Spirit" nicht nehmen.