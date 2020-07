Via Instagram Ganz viele Herzen: Michael Wendler gratuliert seiner Laura zum 20.

Schlagersänger Michael Wendler (48) hat erste Glückwünsche an seine Ehefrau Laura Müller gerichtet, die an diesem Donnerstag (30. Juli) ihren 20. Geburtstag feiert. In einer Instagram Story postete der Schlagersänger ein Bild seiner Liebsten und schrieb dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag." Auf das Foto ließ er viele pinke Herzen regnen. Wie das Paar den besonderen Tag verbringen wird, hat es noch nicht verraten. Die Vorfreude war jedenfalls groß: "Ich kann es kaum abwarten", erklärte Laura Müller ein Tag vor ihrem Ehrentag in einer Instagram Story.