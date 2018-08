Bierofka nimmt Löwen in die Pflicht

Spannung pur in der Dritten Liga: Die Spielklasse ist extrem ausgeglichen, weswegen es für die Löwen in den kommenden Wochen sowohl deutlich nach oben als auch nach unten gehen kann.

Der zweite Sieg in dieser Saison soll möglichst an diesem Samstag beim VfR Aalen her (14 Uhr). "Wir fahren nach Aalen, um das Spiel zu gewinnen. Die Sachen, die wir positiv gemacht haben, müssen wir verstärken und 90 Minuten noch gieriger verteidigen", erklärte Coach Daniel Bierofka am Freitagmittag.

Vor der Partie bekräftigte der Löwen-Trainer, nichts an seinem intensiven Spielstil ändern zu wollen. "Erst einmal stehe ich für einen speziellen Spielstil - und den werde ich garantiert nicht ändern: Ich will sehen, dass auf dem Platz etwas passiert. Ich will, dass die Zuschauer kein Ballgeschiebe sehen, wenn sie ins Stadion sehen. Die sollen sehen, dass auf dem Platz etwas los ist. Das haben wir bis jetzt immer gezeigt. Es waren immer interessante und attraktive Spiele", meinte Bierofka vor der Abreise auf die Ostalb und forderte von seine Mannschaft, "sich noch mehr zu trauen".

2.500 Sechzig-Fans werden ihr Team derweil nach Württemberg begleiten. Gut möglich, dass Sascha Mölders dann in die Startelf zurückkehrt, nachdem der Publikumsliebling im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel nur Joker war.