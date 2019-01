München - Leere Sektflaschen, zertretene Papierraketen und jede Menge Plastikverpackungen: Wer nach Silvester vor die Tür geht, wundert sich oft, was in der Silvesternacht alles einfach liegengelassen wurde. 70 Tonnen Silvesterabfall hat Straßenreinigung heuer in München beseitigen müssen – das sind zehn Tonnen mehr als noch im Vorjahr. Und auch in den Parks gibt es ein größer werdendes Müllproblem.