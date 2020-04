Laut "Sport Bild" befürwortete Bayerns Nummer 1 sogar die ablösefreie Verpflichtung des Noch-Schalkers zur kommenden Saison, auch Neuers langjähriger Torwarttrainer Toni Tapalovic soll sich für Nübel ausgesprochen haben. Was hingegen für Unmut sorgte, war der Vorschlag von Sportdirektor Hasan Salihamidzic, Neuer solle freiwillig eine bestimmte Anzahl an Spielen in der Saison abtreten, um Nübel entgegenzukommen.