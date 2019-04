FC Bayern: Arjen Robben erleidet immer wieder Rückschläge

"Ich war schon wieder ganz nah dran an der Mannschaft", erklärte Robben vergangene Woche. "Aber ich habe in diesen Phasen zwei, drei Rückschläge erlitten." Nun hat der Niederländer noch einen großen Wunsch, ehe seine Bayern-Zeit im Sommer endet: "Es sind meine letzten zwei Monate in diesem Verein, in dem ich zehn Jahre war. Ich will nochmal spielen, nochmal das Trikot anziehen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Wann das ist, ist mir egal."