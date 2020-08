"Dass man sich am 26. April 1966 für München als Veranstaltungsort der Olympischen Spiele entschied und somit der Startschuss für die Planung und Realisierung des gesamten Olympiaparks fallen konnte, haben wir maßgeblich dem Münchner Ehrenbürger und Altoberbürgermeister zu verdanken", schreibt die Fraktion in ihrem Antrag, der am Montag an OB Dieter Reiter (SPD) gestellt werden soll