Soli, Kirchensteuer und Sozialabgaben

Zahle ich als Rentner Soli und Kirchensteuer?

Ja. Wie für alle übrigen Steuerzahler kommen 5,5 Prozent Soli und 8 Prozent Kirchensteuer von der Einkommensteuer hinzu.

Müssen Rentner auch Sozialabgaben zahlen?

Sie werden als Pflichtversicherte der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) zugeordnet und zahlen somit Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Der Beitragssatz zur Krankenversicherung beträgt 14,6 Prozent und wird zur Hälfte von der Rentenversicherung übernommen. Den individuellen Zusatzbeitrag (rund ein Prozent) der Krankenkasse sowie den Pflegebeitrag tragen Rentner allein. Die Rentenversicherung behält die Kranken- und Pflegebeiträge ein – insgesamt betragen die Sozialabgaben im Schnitt elf Prozent der Bezüge.

Mehrzahl der Rentner muss keine Steuern zahlen

Fallen für Rentner tatsächlich Steuern an, wenn sie verpflichtet sind, eine Erklärung abzugeben?

Nicht zwingend. Auch Rentner können Ausgaben steuermindernd absetzen. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung oder Beiträge zur privaten Zahnzusatz- oder Haftpflichtversicherung können etwa als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Die Mehrzahl der Rentner muss keine Steuern zahlen. Solange keine weiteren Einkünfte vorliegen, waren für Neurentner des Jahres 2018 monatliche Rentenzahlungen in Höhe von 1.186 Euro steuerfrei. Für Ehepaare verdoppeln sich die Werte.

Beispiel: Wie hoch ist die Steuer- und Abgabenlast für Fritz M. aus Ismaning (geboren 1954, ledig), der heuer in Rente gehen will?

M., der keine 45 Beitragsjahre erreicht, arbeitete zuletzt als Angestellter in einer kleinen Firma. Er erhält eine Regelaltersrente von 1.750 Euro. Dazu kommt eine Riesterrente (50 Euro). Für seine 1.800 Euro hohe Bruttorente zahlt M. nach Abzug des steuerfreien Teils (22 Prozent) monatlich rund 93 Euro Einkommensteuer (mit Soli und Kirchensteuer) sowie 195 Euro Kranken- und Pflegeversicherung. Ihm bleiben rund 1.512 Euro Nettorente. In Summe muss M. also mit Abzügen in Höhe von 16 Prozent rechnen.

Rente: Doppelbeitrag vor dem Aus?

Wer über seinen Arbeitgeber eine Betriebsrente abgeschlossen hat, muss diese in voller Höhe versteuern und neben der Pflegeversicherung den kompletten Beitrag (rund 15,6 Prozent) zur Krankenversicherung zahlen. Diese Doppelverbeitragung ist für viele Ruheständler eine große Ungerechtigkeit.

Nun hat der Bundesrat die Regierung aufgefordert zu prüfen, wie die Doppelverbeitragung beendet werden kann. Aus Sicht der Länder sollen diese Beiträge in der Auszahlungsphase halbiert werden. Zur Stärkung der Krankenkassen war 2004 beschlossen worden, Betriebsrenten nicht nur in der Anspar-, sondern auch in der Auszahlphase mit dem vollen Krankenbeitrag zu belasten.

