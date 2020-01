Versöhnliche Worte Boris Johnson wünscht Harry und Meghan "nur das Beste"

Prinz Harry und Herzogin Meghan beherrschen mit ihren Rückzugswünschen als royale Vertreter die Schlagzeilen. Nun hat sich auch der britische Premierminister Boris Johnson (55) zu dem brisanten Thema seines Landes geäußert. Am Rande der Libyen-Konferenz in Berlin hat Johnson gegenüber einem Reporter erklärt: "Wie ich schon zuvor gesagt habe... Ich war sicher, dass die königliche Familie, die schon seit sehr langer Zeit besteht, einen Weg nach vorne finden wird." Johnson wünsche dem Paar "nur das Beste" in seiner zukünftigen Rolle und er sei sich sicher, dass er dabei für ganz Großbritannien sprechen könne.