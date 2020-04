Mehr als drei Amateure sind jedoch nur nach vorheriger Sondergenehmigung erlaubt – und die hatte der sonst an alles denkende Manager Uli Hoeneß nicht eingereicht. Bayerns Pressechef Markus Hörwick eilt von der Tribüne in den Innenraum, er erkennt das drohende Unheil – zu spät.

Traps Wechselfehler: Hoeneß gibt Augenthaler Mitschuld

Das Kuriose: In der letzten Viertelstunde erhöhen die Bayern noch durch Dieter Frey und wiederum Ziege auf 5:2. Der höchste Erfolg aller Zeiten für die Münchner in Frankfurt wird zum Pyrrhussieg. Die Spieler winken den Fans zu und blicken verdutzt, als sie auf dem Weg in die Kabine von den Bossen um Geschäftsführer Karl Hopfner einen Maulkorb verhängt bekommen: Keine Interviews! Hoeneß & Co. ist klar: Dank Paragraph 25, Absatz 4, der Lizenzspielerstatuten, in denen es heißt, dass "der Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers nach sich zieht, dass das Spiel für den Verein als verloren zu werten" ist, sind die Punkte futsch.

Auf der Pressekonferenz gesteht der total bediente Trapattoni seinen Fehler ein. Hoeneß gibt Trap nicht die alleinige Schuld: "Das ist menschliches Versagen. Es ist auch meine Schuld und die von Klaus Augenthaler (dem Co-Trainer, d.Red.). Und peinlich ist es allemal." Die Eintracht legt Protest ein, das Sportgericht entscheidet auf 2:0 für die Hessen.

Apropos "Auge": Am letzten Spieltag 1995/96 wechselte Urbayer Augenthaler, damals Vertreter des erkrankten Trainers Franz Beckenbauer, gegen Fortuna Düsseldorf (2:2) falsch – und zwar gleich vier Mal (drei Feldspieler plus Torhüter Kahn). Künstlerpech. Und Glück: Weil das Ergebnis bedeutungslos für beide und die Tabelle war, verzichtete die Fortuna auf einen Protest.

