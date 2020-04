Drei Minuten später fällt der Rekordmeister in sich zusammen, die Defensivspieler Andreas Ottl und Christian Lell samt Torhüter Michael Rensing taumeln durch den Strafraum. Philipp Lahm ist ebenfalls keine Hürde mehr, an Landsmann Breno vorbei setzt der Brasilianer die Kugel per Hacke des Grauens ins Tor. So langsam wie der Ball hinter die Linie trudelt, so heftig ist der Stich ins rote Herz.