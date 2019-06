Mister X ist endlich da! Der TSV 1860 hat mit Dennis Erdmann seinen ersten Neuzugang verpflichtet. "Ich beobachte Sechzig in meinem Fußballerdasein schon seit Jahren. Man müsste blind sein, um über Sechzig hinwegzuschauen“, erklärte der 28-Jährige am Nachmittag, nachdem er Medizincheck, Vertragsunterschrift und ein erstes Foto abgehakt hatte: "Ich brauche keinen Verein, wo Opa und Oma an der Seitenlinie mit dem Schirm wedeln. Ich brauche Action, ich brauche Trouble – hier bin ich genau richtig."