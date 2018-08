Verlierer des Tages Victoria Beckham ist sauer auf Mel B

Das ständige Hin und Her, ob es nun womöglich eine Reunion-Tour der Spice Girls ("Wannabe") geben wird, geht nicht nur den Fans so langsam auf die Nerven, sondern auch Posh Spice. Victoria Beckham (44) sei es leid, dass ihre ehemalige Bandkollegin Mel B (43) ständig die Gerüchteküche anfache, berichtet die britische "Sun". Schließlich ließe dies sie auch immer wieder in einem schlechten Licht erscheinen.