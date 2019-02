Geht Kingsley Comans Verletzungs-Drama weiter?

Am Freitagabend war der 22-Jährige nach einem Zweikampf mit Augsburgs Kevin Danso in der Schlussphase mit dem linken Fuß umgeknickt, musste lange an der Seitenlinie behandelt und dann in die Kabine gebracht werden. Über dem 3:2 des Meisters lag ein dunkler Schatten, eine Nacht voller Sorgen folgte. Würde Bayerns Bester, gegen Augsburg mit zwei Toren und einer Vorlage unaufhaltsam, ausgerechnet im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Liverpool (21 Uhr, Sky live) ausfallen? Vielleicht sogar länger? Würde Comans persönliches Drama in Sachen Verletzungen weitergehen?