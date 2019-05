Martínez gegen Leipzig fraglich

Javi Martínez, der sich am Mittwoch im Training verletzte, hat am Donnerstag nicht am Training teilgenommen – ein Einsatz gegen Leipzig ist noch ungewiss. Der Spanier hatte in der Einheit einen Schlag aufs Schienbein bekommen. "Er hat dann doch mehr Schmerzen gehabt als ursprünglich erwartet", so Kovac. "Deswegen haben wir ihn heute nicht mittrainieren lassen. Für morgen, für die Abreise, ist er fraglich."