München - Das sah gar nicht gut aus bei Adriano Grimaldi: Der Torjäger des TSV 1860 musste in der Schlussphase des Auswärtsspiels der Löwen am Samstag beim FC Hansa Rostock (2:2) verletzt vom Feld, nachdem er in der 73. Minute im Duell mit Hansa-Spielführer Julian Riedel einen Elfmeter herausgeholt hatte und im Anschluss mit Keeper Ioannis Gelios zusammengeprallt war.