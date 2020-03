PETA appeliert an Oliver Pocher

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Die Tierrechtsorganisation PETA sendet dem 42-Jährigen Genesungswünsche, und appelliert dabei an den Entertainer, in Zukunft nicht mehr auf Tiere zu schießen: "Wir hätten von Oliver Pocher nicht erwartet, dass er auf wehrlose Tiere schießt. Angesichts des Schmerzes, den er nun am eigenen Leib erfahren musste, appellieren wir an sein Mitgefühl, unschuldigen Lebewesen künftig kein Leid mehr zuzufügen", so Peter Höffken, Fachreferent bei PETA.