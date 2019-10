Verletzliches Interview Herzogin Meghan: "Nicht viele haben mich gefragt, ob es mir gut geht"

Genau diesen Blick hinter die Kulissen ihrer Gefühlswelt gewährt Meghan nun offenbar in dem Gespräch. Ihre Rolle als frischgebackener Royal und Mutter, dazu ewig neue Berichte über Skandale, Familien-Streitereien oder Fauxpas bezüglich der königlichen Etikette - all das ist nicht spurlos an der 38-Jährigen vorübergegangen. Und so bejaht Meghan auch im Interview die Beobachtung des Fragenstellers Tom Bradby, dass sich ihr Leben zuletzt ein Stück weit wie ein Kampf angefühlt habe.